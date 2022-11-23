رئيس شركة الصناعات الدفاعية الروسية: قطاعنا الأقل تأثرا بالعقوبات الغربية

قال سيرجي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة الروسية للصناعات العسكرية إن العقوبات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، وخروج الشركات الأجنبية من روسيا كان لها تأثير ضئيل على صناعة الدفاع المحلية، في الوقت الذي عانت فيه صناعات الطائرات والسيارات أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن الصراعات أوجدت دورا متزايدا للطائرات بدون طيار.



وقال في الذكرى الخامسة عشر لتأسيس الشركة اليوم الأربعاء: "لا يمكن إنكار أن رحيل الشركات الغربية قد وجه ضربة خطيرة، وكانت صناعة الدفاع هي الأقل تضررا بينما عانت صناعات صناعة الطائرات والسيارات أكثر من غيرها"،وفقا لوكالة تاس الروسية.



وتابع أنه بالنسبة لنا هذه ليست كارثة حيث حظيت شركات بناء الطائرات الروسية بفرصة حقيقية على مدى سنوات عديدة، للاستحواذ على السوق بعد أن غادرت شركتا بوينج وإيرباص البلاد إلى الأبد.



كما أشار تشيميزوف،إلى أنه يمكن القول على وجه اليقين أنه لولا الموجة الأولى من العقوبات في عام 2014، لكانت روسيا في وضع أكثر صعوبة اليوم، مشيرا إلى أن الصناعة الروسية قطعت أشواطا كبيرة في استبدال المكونات المستوردة في مجالات الطيران والطب وبناء آلات الطاقة والإلكترونيات وغيرها من القطاعات.



وعلى صعيد متصل قال تشيميزوف أن النزاعات المسلحة تظهر دورا متزايدا للطائرات بدون طيار والمركبات الأرضية التي يتم التحكم فيها عن بعد، وتابع "تجربة القتال لا تقدر بثمن بالتأكيد لكل من مطوري المعدات العسكرية والجيش، وبفضلها أصبحت بعض الاتجاهات واضحة على سبيل المثال، أثبتت أن المركبات بدون قائد، سواء كانت طائرات تحلق أو أنظمة أرضية يتم التحكم فيها عن بعد أو ذاتية التحكم ، تلعب دورا كبيرا في الصراعات الحديثة".