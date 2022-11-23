الجيش الروسي يتسلم أسلحة متطورة قبل موعدها بينها مقاتلات سو 35

قال سيرجي تشيميزوف الرئيس التنفيذي لشركة "روستوك" للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، إن الشركات التابعة لروستوك تعمل على زيادة الإنتاج العسكري وتقدم بشكل متكرر أسلحة متطورة إلى القوات الروسية بموجب خطة المشتريات الدفاعية قبل الموعد المحدد، منوها بتسليم أسلحة من بينها مقاتلات "سو 35".



وأضاف تشيميزوف، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الشركة ـ تبذل الشركات التابعة لنا أقصى جهودها لزيادة الإنتاج العسكري، إذ تعمل على تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية، وتتسلم وزارة الدفاع بشكل منتظم دفعات من الطائرات والمدرعات وأنظمة المدفعية والأسلحة الصغيرة والعتاد والكثير من المعدات الأخرى.



وشدد على أن الشركة تمثل ما يقرب من نصف خطة المشتريات الدفاعية للبلاد بالكامل، وقد تم تحقيقها بنسبة 100% تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية.



وقال تشيميزوف: "في سبتمبر الماضي، أرسلت شركة "أورالفاجونزافود" مجموعة من قاذفات اللهب الثقيلة من طراز "توس-إيه 1" إلى وزارة الدفاع، وسلمت مجموعة جديدة من دبابات "تي 90 إم"، بالإضافة إلى مجموعة من مدافع هاوتزر من طراز "مالكا" في أكتوبر قبل الموعد المحدد، كما سلمت روستوك دفعة جديدة من مقاتلات سو 35 إس إلى القوات الجوية الروسية، تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية لطرح طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز سو-57.