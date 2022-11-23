الرئيس الفلبيني يحث العلماء على البقاء في البلاد ويتعهد بدعمهم

دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، العلماء الفلبينيين على البقاء في البلاد وعدم السفر للخارج، متعهدًا بأن تدعم إدارته مساعيهم العلمية.



وأكد الرئيس الفلبيني -وفقًا لشبكة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية- أهمية إنتاج المزيد من الابتكارات المحلية، داعيًا العلماء والباحثين والمخترعين لنقل خبراتهم إلى الشباب وتكريس معرفتهم لصالح مواطني البلاد.



وتابع -في خطابه بمناسبة الأسبوع القومي للعلم والتكنولوجيا- أنه وجه السلطات لتوفير المزيد من المنح الدراسية للشباب حتى يمكن تطوير قدراتهم وزيادة عدد الباحثين والعلماء الفلبينيين.