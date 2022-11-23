 الرئيس الفلبيني يحث العلماء على البقاء في البلاد ويتعهد بدعمهم - بوابة الشروق
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الرئيس الفلبيني يحث العلماء على البقاء في البلاد ويتعهد بدعمهم

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 4:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 4:05 م
دعا الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، العلماء الفلبينيين على البقاء في البلاد وعدم السفر للخارج، متعهدًا بأن تدعم إدارته مساعيهم العلمية.

وأكد الرئيس الفلبيني -وفقًا لشبكة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية- أهمية إنتاج المزيد من الابتكارات المحلية، داعيًا العلماء والباحثين والمخترعين لنقل خبراتهم إلى الشباب وتكريس معرفتهم لصالح مواطني البلاد.

وتابع -في خطابه بمناسبة الأسبوع القومي للعلم والتكنولوجيا- أنه وجه السلطات لتوفير المزيد من المنح الدراسية للشباب حتى يمكن تطوير قدراتهم وزيادة عدد الباحثين والعلماء الفلبينيين.

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