الرئيس العراقي: التحديات الأمنية تستوجب توحيد الرؤى والتنسيق لمواجهتها

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية توحيد الرؤى والتنسيق المستمر بين كافة أطياف المجتمع لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرشيد، أن ذلك التصريح جاء خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس العراقي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وفقا لبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

وأوضح البيان أن "اللقاء شهد التأكيد على وجوب تكاتف الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها للنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وعلى أهمية توحيد الرؤى والتنسيق المستمر ومعالجة القضايا على أساس الحوار والتفاهم وبما يحفظ أمن واستقرار العراق".

وتأتي هذه المباحثات بعد ساعات من تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين السلطات والقوى السياسية والمكونات العراقية لمواجهة كافة التحديات في البلاد.