الاتحاد الأوروبي يؤكد تأييده لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتحديدا في إفريقيا

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تأييده لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر لا سيما في أفريقيا.



وذكر بيان للاتحاد الأوروبي -على موقعه الرسمي- أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تنضم إلى توافق الآراء بشأن قرار اتفاقية مكافحة التصحر، مؤكدا التزام التكتل بالجهود العالمية لمكافحة التصحر، واستعادة الأراضي والتربة المتدهورة، والسعي لتحقيق عالم خال من تدهور الأراضي بحلول عام 2030.



وأعرب الاتحاد عن أمله في رؤية نتيجة أكثر توازنا، مؤكدا اقتناعه بإمكانية إيجاد أرضية مشتركة من خلال مفاوضات بناءة أكثر.



وأضاف البيان أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أظهرت مرونة من أجل ضمان اعتماد القرار بالتراضي، إلا أنها لا تتفق مع تفسير نص -UNCCD COP15- الواردة في الفقرة 11 من هذا القرار ولذلك تتجنب العمل بتلك الفقرة.