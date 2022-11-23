 وزير الخارجية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا لتدمير صناعتها الصاروخية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا لتدمير صناعتها الصاروخية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 2:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 2:51 ص

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات لـ"تدمير" صناعة الصواريخ الروسية.

وأضاف: "يجب تركيز الانتباه على العقوبات التي تعرقل وتوقف صناعة الصواريخ الروسية. يجب تدمير قدرة روسيا على إنتاج صواريخ جديدة"، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت" ليل الثلاثاء/الأربعاء.

كما حث كوليبا الاتحاد الأوروبي على تسريع العمل على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

وقال: "أدعو جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنحية أي شكوك، والبدء في حزمة عقوبات جديدة وإكمالها بسرعة. واجعلوها قوية قدر الإمكان".

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