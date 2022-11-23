ليتوانيا تنتقد بيلاروس بسبب إرسالها مهاجرين إلى الحدود حفاة

اتهمت ليتوانيا بيلاروس، اليوم الأربعاء، بإرسال مهاجرين إلى حدودها حفاة في طقس شتوي، متهمة جارتها باستخدام وسائل جديدة غير شرعية في الخلاف بشأن الحدود مستمر منذ أمد طويل.



وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية آجني بيلوتايتي، اليوم الأربعاء، إن السلطات في بيلاروس شجعت المهاجرين على محاولة عبور الحدود مع الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، وهم حفاة، موضحة أن الهدف ممارسة ضغط على حرس الحدود في ليتوانيا.



وأشارت الوزيرة، إلى إقامة مخيمات صغيرة على الجانب البيلاروسي لإسكان المهاجرين الراغبين في عبور الحدود، ذاكرة أن ليتوانيا ستواصل إعادتهم، رغم ذلك.



وتلقى المهاجرون حزم مساعدات من حرس حدود ليتوانيا تضم أغذية وملابس وأحذية.



وأوضحت الوزيرة أن "حقيقة أن الأشخاص وصلوا حفاة إلى الحدود لن تكون سببا في السماح بدخولهم".



وبحسب ريمانتاس بيتراوسكاس، نائب رئيس حرس الحدود، تم السماح بدخول تسعة مهاجرين إلى منشآت طبية بسبب حالتهم الصحية.



ونقلت وكالة أنباء "بي إن إس" عن بتيراوسكاس، القول إن هناك عددا أكبر بكثير من المهاجرين الذي لم يكونوا يرتدون ملابس ملائمة، وحاولوا عبور الحدود إلى ليتوانيا.



وأضافت بيلوتايتي أنها تأمل في أن تلتفت المنظمات الدولية إلى الوضع على الحدود.



وتواصلت مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ومنظمة الصليب الأحمر لهذه الغاية.



وتعرضت ليتوانيا نفسها للانتقادات بسبب موقفها الصارم بشأن الهجرة.