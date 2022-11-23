أكدت صحيفة Heute النمساوية أن أزمة الطاقة في البلاد، تركت شرائح من المتقاعدين بلا مصدر للعيش، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة 401%.

وطرح الموقع مثالا على ذلك، وضع عائلة من مدينة لينز، حيث تعيش على الحد الأدنى من الراتب التقاعدي، وتلقى الزوجان خطابا من شركة الطاقة تبلغهما بارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة 401%.

وينفق الآن الزوجان 105 يوروهات شهريا على الكهرباء، فيما لن يتبقى لهما ما يعيشان عليه بعد تسديد الفواتير حسب التعرفة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتقاعدين قوله: "نتلقى الحد الأدنى من المعاشات ولا يمكننا دفع مثل هذه الفواتير. انتظر مرعوبا فاتورة الكهرباء العام المقبل".

ولم يستبعد وزير الطاقة النمساوي ليونور غويسلر في وقت سابق "السيناريو الأكثر حرجا" في إمدادات الطاقة في البلاد في الشتاء.