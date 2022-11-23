تعثر خطط الطاقة النظيفة في الصين بسبب ارتفاع الأسعار وجائحة كورونا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، تعثر خطط الصين للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة نظرا لارتفاع التكاليف والقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.



وبحسب بيانات الإدارة الوطنية للطاقة في الصين، تمت إضافة قدرات توليد تبلغ 5.6 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية و1.9 جيجاوات من طاقة الرياح خلال أكتوبر الماضي، وهو ما يقل عما تمت إضافته خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي ما تمت إضافته خلال العام الحالي إلى 58 جيجاوات طاقة شمسية و21 جيجاوات طاقة رياح، بما يقل كثيرا عن التوقعات للعام الحالي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين تشهد عادة زيادة كبيرة في تركيب وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بنهاية العام، حيث يسجل ديسمبر غالبا أكبر رقم في كمية الطاقة التي يتم إضافتها شهريا، مع اندفاع الشركات وبخاصة المملوكة للدولة إلى تكثيف نشاطها لتحقيق المستهدفات السنوية.



في الوقت نفسه، فإن استمرار القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار معدات الطاقة الشمسية يمكن أن يكبح جهود الشركات في هذا المجال خلال الشهر المقبل.