برايان كوكس: بدلا من استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة أدعو لإقامة اتحاد بشكل جديد

دعا الممثل الاسكتلندي برايان كوكس، إلى إقامة "تحالف موحد" لدول المملكة المتحدة "للعمل معًا" بدلاً من الدعوات لإستقلال الدول كما حدث أن رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، إجراء استفتاء ثان على إستقلال اسكتلندا.

وقال الممثل الاسكتلندي -في حوار أجراه مع المذيع بيرس مورجان ونقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية- "لا نريد تفكيك الاتحاد".

وأضاف أنه يشعر فقط بالإحباط بسبب "العديد من القرارات التي تُتخذ نيابة عن" اسكتلندا وويلز من قبل الحكومة البريطانية، والتي ومقرها إنجلترا، و"الدول المستقلة تعمل معًا، أعني ويلز وأيرلندا واسكتلندا وإنجلترا لأنني أعتقد أن إنجلترا تحصل على الكثير من الماء عبر الصنبور. أعتقد أن الدول المستقلة ستعمل معاً فقط إذا اجتمعنا كاتحاد فيدرالي موحد."

وتابع "لا أريد تفكيك الاتحاد لأننا جزر بريطانية ولكني أريد أن تكون بلدي، وليس بلدي فقط، فكذلك ويلز واسكتلندا وإنجلترا، دولة مستقلة."

ومن المعروف أن من أبرز أدوار كوكس هو "الملك لير" في المسرحية التي تحمل نفس الإسم للمؤلف البريطاني الأشهر وليام شكسبير.

ويمثل حكم المحكمة العليا صباح الأربعاء والذي قضى بضرورة موافقة الحكومة البريطانية قبل إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا انتكاسة لحملة الحكومة الاسكتلندية للانفصال عن المملكة المتحدة.

وقضت المحكمة العليا بأن البرلمان الاسكتلندي "لا يملك سلطة التشريع لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا".

وقال رئيس المحكمة روبرت ريد إن القضاة الخمسة أجمعوا على الحكم الذي صدر بعد ستة أسابيع من مناقشة الطلب من الحكومة الاسكتلندية المؤيدة للاستقلال وحكومة المملكة المتحدة في جلسات الاستماع في لندن.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، إنها أصيبت بخيبة أمل لكنها "ستحترم" الحكم.

وأضافت -في تغريدة على موقع "تويتر"- "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلها دون موافقة وستمنستر يفضح أسطورة أي فكرة عن المملكة المتحدة باعتبارها شراكة تطوعية وتبرر (مساعي الاستقلال)".