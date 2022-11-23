الهند وأوغندا تبحثان سبل دعم التعاون والعلاقات بين البلدين

بحثت وزارة الشئون الخارجية الهندية مع نظيرتها الأوغندية، سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوزارة الهندية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن المشاورات بين البلدين في العاصمة الهندية "نيودلهي" تعد الثانية على مستوى مسئولي وزارتي الشئون الخارجية بالبلدين .. مشيرة إلى أنه تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والتجارية والاستثمارية والشراكات التنموية.

وأوضح البيان أن وفدي البلدين أجريا محادثات بشأن سبل تعزيز التعاون في قطاعات محددة مثل الطب الشرعي والصحة والطاقة المتجددة والمعالجة الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون في الأمم المتحدة والتحالف الدولي للطاقة الشمسية ومجموعة شرق أفريقيا والسوق المشتركة لمنطقتي شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكد البيان أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات التجارية بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 840 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022، وتحدثا عن إجراءات لزيادة هذا الحجم بدرجة أكبر.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية، في بيانها، إلى أن الجولة القادمة من المشاورات ستجرى في العاصمة الأوغندية "كمبالا" في موعد سيتفق عليه الجانبان.