تثبيت سعر الفائدة في السويد

قرر البنك المركزي السويدي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على خلاف التوقعات، لكنه أعرب عن استعداده لزيادة أسعار الفائدة مجددا إذا تدهورات آفاق التضخم.

وقرر المجلس التنفيذي للبنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4%، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس.

يذكر أن البنك بدأ دورة تشديد السياسة النقدية الحالية في مايو من العام الماضي عندما كان معدل الفائدة صفر في المئة.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن "المجلس التنفيذي يرى أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون انكماشية، وجاهزة لزيادة الفائدة مجددا إذا تدهورت آفاق التضخم".

وتشير توقعات البنك إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مجددا في بداية العام المقبل.

وبلغ معدل التضخم في السويد خلال أكتوبر الماضي 5ر6% متراجعاً من مستويات قياسية، وفق آخر أرقام هيئة الإحصاء السويدية، في حين أن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي هو 2%

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي الصادرة في الشهر الماضي استقرار إجمالي الناتج المحلي للسويد خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع ارتفاع تكاليف الإقراض وارتفاع معدل البطالة مما أثر سلبا على الإنفاق في أكبر اقتصاد بمنطقة شمال أوروبا.

وبحسب البيانات الأولية لمكتب الإحصاء السويدي لم يسجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بعد حساب المتغيرات الموسمية أي تغيير عن الربع الثاني من العام، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم نمو الاقتصاد يتوقعون زيادة بمعدل 3ر0% بعد تراجعه في الربع الثاني.

جاءت بيانات مكتب الإحصاء السويدي بعد أن أظهر الاقتصاد قدرا أكبر من المرونة في ظل التضخم المرتفع وزيادة تكاليف الاقتراض.

في الوقت نفسه، تواجه السويد انكماشا اقتصاديا أكبر من أغلب الدول الأوروبية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.