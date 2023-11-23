حماة الوطن بمطروح: إعلان الهدنة بقطاع غزة يعد انتصارا للشعب الفلسطيني ويثبت ثقل مصر

أكد النائب عيسى أبو تمر أمين حزب "حماة الوطن" بمحافظة مطروح، أن إعلان الهدنة في قطاع غزة بوساطة "مصرية - قطرية - أمريكية"، يؤكد أن مصر ستظل هي الدولة صاحبة الثقل الأكبر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وموقفها ورفضها واضح لكل الحلول لتمرير سيناريو التهجير، وكان داعمًا كبيرًا لثبات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين حزب "حماة الوطن" بمطروح، أن الهدنة التي أعلنت اليوم بين حماس وإسرائيل هي تتويج لجهود الوساطة المصرية القطرية بالأساس؛ لتضع وتوضح أدوار العديد من الدول بالمنطقة التي وضعت تصورًا مختلفًا للملف الفلسطيني، وثبت فشله وهشاشته خلال فترة الحرب.

وأوضح أن إعلان الهدنة، يعد بمثابة انتصار للشعب الفلسطيني في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء؛ لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجرو من أراضيهم مهما قُدم من شهداء، ودولة الاحتلال هي التي تدفع الثمن الأكبر التي أدانها شعوب العالم لممارساتها الإجرامية، حتى لو كانت المواقف الرسمية مخزية ومشينة.

وأكد أن جهود الرئيس السيسي والدولة المصرية بجميع أجهزتها هي التي فرضت الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن الدولة المصرية باختلاف قياداتها عبر التاريخ كانت وستظل هي المساند الأكبر للشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف الاقتصادية.

وأتمنى الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار، وأن تكون هذه الحرب دافعًا لإعادة التفاوض حول إنفاذ حل الدولتين وتسوية القضية بشكل نهائي.