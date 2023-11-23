جوتيريش ورئيس تشيلي يزوران أنتاركتيكا

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس تشيلي جابرييل بوريتش، اليوم الخميس، القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) للتعرف بشكل مباشر على مخاطر الاحترار الكوني.

وكتب جوتيريش، عبر منصة "إكس": "إن التعاون الوثيق بين تشيلي والأمم المتحدة يساعد على تعزيز مجالات عملنا الرئيسية في أزمة المناخ والتنمية المستدامة والسلام والأمن".

ونشر بوريتش، صورة لهما عبر منصة "إكس" تحمل تعليقا يقول: "إن أنتاركتيكا تضم 90% من جليد الكوكب و77% من المياه العذبة: وتعد بحارها أساسية في تنظيم المناخ العالمي".

وأعلن مكتب بوريتش عبر منصة "إكس" أن تشيلي تسعى إلى تولي القيادة في البحث العلمي في أنتاركتيكا ودفع مناحي التقدم في مكافحة التغير المناخي.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، في وقت سابق، أن جوتيريش يرغب في زيارة نهرين جليديين وجزيرة كوبايتيك، ضمن مواقع أخرى.

ومن المتوقع أن يعود جوتيريش إلى نيويورك يوم الأحد، وسوف يستعرض نتائج رحلته للقارة القطبية الجنوبية خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" المزمع في دبي الأسبوع المقبل، وسوف "يدعو إلى اتخاذ إجراءات مناسبة حيال الأزمة التي نواجهها".