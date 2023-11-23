أوكرانيا تتحدث عن مقتل عدة أشخاص في قصف روسي

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لقي عدة أشخاص حتفهم جراء القصف الروسي جنوبي أوكرانيا وشرقها.

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في قرية تشورنوباييفكا بمنطقة خيرسون اليوم الخميس.

وكتب أوليكسندر بروكودين الحاكم العسكري للإقليم عبر تطبيق تليجرام: "الهجوم تم شنه باستخدام قنابل عنقودية، وأصيب طفلان في هجوم آخر".

ووفقا للسلطات، لقي مدنيان حتفهما وأصيب آخر بنيران المدفعية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت التقارير العسكرية الأوكرانية بأنه تم قصف إجمالي ما يربو على 110 مواقع على طول خط الجبهة والحدود الروسية في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وعادة ما لا يتسنى التحقق من المعلومات في منطقة الحرب بصورة مستقلة.