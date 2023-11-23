تفتيش شقتين سكنيتين بغرب ألمانيا في إطار حملات مداهمة ضد داعمي حماس

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شهدت كل من مدينتي مونستر وبوخوم بغرب ألمانيا حملات تفتيش صباح اليوم الخميس، في إطار قيام قوات الأمن بمداهمات في عدة ولايات ضد داعمي حركة حماس وشبكة صامدون.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إنه تم تفتيش شقة سكنية في كل مدينة من المدينتين بالولاية .

وأحجم المتحدث عن الإدلاء بأية تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، كانت حملات التفتيش تتمركز في برلين، وشملت ولايتي سكسونيا السفلى وشليزفيج-هولشتاين أيضا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تفتيش إجمالي 15 عقارا، بين مكاتب وشققا سكنية.

ووفقا لتصريحات متحدثة باسم الشرطة، تم إجراء عمليات تفتيش في 11 موقعا ببرلين وحدها من أجل ضبط أدلة إثبات.

ووصفت وزيرة الداخلية المحلية لبرلين، إريس شبانجر، صباح اليوم الخميس، حملات التفتيش الجديدة ضد منظمات إسلامية بأنها خطوة مهمة، وقالت: "عملية اليوم تظهر أنه يتم مواصلة التصدي بشكل حاسم للأيديولوجية الإرهابية المعادية للسامية واللإنسانية لحركة حماس وشبكة صامدون المحظورتين"، بحسب زعمهم.

وأكدت أنه لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية ودعم الإرهاب.