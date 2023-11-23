رابطة العالم الإسلامي تدعو إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في غزة وإيقاف نزيف الدماء

جددت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها ، اليوم الخميس، دعوتها إلى ضرورة "وقف شامل ودائم للعمليات العسكرية في غزة، وإيقاف الدمار ونزيف الدماء خاصة بعد اتفاق الهدنة الإنسانية الذي جرى التوصل إليه أمس الأربعاء.

ورحبت رابطة العالم الإسلامي باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي جرى التوصل إليه يوم أمس الأربعاء.

وثمنت الرابطة في بيان للأمانة العامة للرابطة، اليوم الخميس "الجهود الدولية المبذولة، ولا سيما المصرية والقطرية والأمريكية التي أثمرت عن الاتفاق".

وجددت الرابطة دعواتها "لوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، وإيقاف الدمار ونزيف الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين، وإتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين".