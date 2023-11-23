حاكم نيويورك: لا يوجد مؤشر على الإرهاب في انفجار على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا

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قالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول إنه لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم إرهابي بعد انفجار سيارة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وأضافت هوتشول في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: "لا يوجد ما يشير إلى تورط إرهابيين في الحادث الذي وقع على جسر رينبو في شلالات نياجرا في هذا الوقت".

وقالت هوتشول للصحفيين في وقت سابق يوم الأربعاء: "لسنا على علم بأي تهديدات لهذه المنطقة"، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

وأوضحت: "إنه مشهد كبير وسيستغرق الكثير من الوقت لنكون قادرين على تجميع القصة الحقيقية".