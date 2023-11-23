عبد الحفيظ: صن داونز ليس عقدة الأهلي

لا يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يمثل عقدة للنادي الأهلي.

صن داونز أقصى الأهلي من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم «دوري السوبر الإفريقي» في نسخته الأولى الشهر مطلع نوفمبر الجاري، وكان الفريق تفوق على الأهلي بخماسية في دور المجموعات من الموسم الماضي لدوري أبطال إفريقيا، والذي توج به الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «صن داونز لا يمثل عقدة للأهلي، فهو أقصى الأهلي مرتين فقط في الأدوار الإقصائية».

وأضاف: «الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز في 2001، وأقصيناه من الدور التمهيدي في 2007، وأقصيناه من ربع النهائي موسمي 2020 و2021، أما صن داونز فقد أقصى الأهلي فقط في 2019 من دوري أبطال إفريقيا، و2023 من الدوري الأفريقي».

وتابع: «صن داونز يملك أمور جعلته بين نخبة الأندية الإفريقية، فهو فريق لديه استقرار إداري جيد، وتدعيم مالي، واستقرار فني، واستثمار فكري رائع، فهم لا يبخلون على أي تفاصيل حتى إذا كانت بسيطة جدًا، ويتابعون ما يحدث بشكل جيد».