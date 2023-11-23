وزير الخارجية العراقي: القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي عمل مرفوض

وصف نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين مساء أمس الأربعاء قصف القوات الأمريكية مقرا للحشد الشعبي جنوب غربي بغداد بأنه "عمل مرفوض".

وقال وزير الخارجية خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة في بغداد ألينا رومانوسكي إن القصف الأمريكي الذي شهدته الساحة العراقية هو "تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة التي نلتزم بصونها وحفظها وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة".

وأضاف أن حكومة العراق "تدين الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر الذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ".

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي قد أعلنت اليوم أن ثمانية من قوات الحشد الشعبي قتلوا وأصيب أربعة آخرين في قصف للقوات الأمريكية استهدف مقرا للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر في محافظة بابل.