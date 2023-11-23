نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذر من المساس بالصحفيين العاملين في شمال غزة

حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، من المساس بالصحفيين الذين لا زالوا يعملون في مدينة غزة وشمال القطاع، بما في ذلك الموجودين في المستشفى الإندونيسي.

وجددت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التحذير من ارتكاب مزيد من المجازر بحقهم، في ظل حالة التعتيم وصعوبة التواصل مع الشمال.

وتلقى العديد من الصحفيين تهديدات من مخابرات وجيش الاحتلال بالتوقف عن العمل، حيث أفاد الصحفي أنس الشريف الذي يغطي لصالح قناة «الجزيرة»، من غزة تهديدات لدفعه لمغادرة غزة والتوقف عن التغطية.

وجددت النقابة في بيانها مطالبتها كل الهيئات الدولية بتوفير الحماية الدولية للصحفيين، وإدانة مجازر الاحتلال.

وتجدد القضف الإسرائيلي العنيف، صباح اليوم الخميس، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استمرت الغارات العنيفة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس وكان آخرها استهداف ثلاثة منازل في بني سهيلا شرقا، وتم نقل شهيد وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر.

وأعاقت الغارات الإسرائيلية حركة مركبات الإسعاف، والدفاع المدني، ما أبقى على عشرات المواطنين من الضحايا تحت الركام.

وأشارت الى أن الغارات الإسرائيلية متواصلة في شمال القطاع تحديدا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برا وبحرا وجوا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.