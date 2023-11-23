الرئيس الإيراني: الصهاينة لم يحققوا مبتغاهم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "إن الصهاينة الذين أعلنوا في البداية أنهم ينوون الاستيلاء على غزة والقضاء على المقاومة، لم ينالوا أي من أهدافهم في نهاية المطاف"، مؤكدا أن اليوم هو يوم انتصار الكرامة على الشر، حسبما أفادت وكالة أنباء الجهورية الإسلامية "إرنا" اليوم الخميس.

وأضاف رئيسي، اليوم في اجتماع مشترك للهيئة الرئاسية واللجان الداخلية لمجلس خبراء القيادة أن "الشعب الفلسطيني القوي أظهر حقيقة أنه شعب معتد بنفسه وصامد بوجه الجرائم ضد الإنسانية ليرسم بذلك مشهدا رائعا من المقاومة أمام العالم".

وتابع: "إن أردنا تقديم تحليل بعد 40 يوما، لا بد من القول أن العدو قد اندحر واليوم هو اليوم الأول من الهدنة المؤقتة، فقد مني العدو بهزيمة مدوية بينما حقق الشعب والمقاومة الفلسطينيين نصرا باهرا".

وأوضح الرئيس الإيراني أن قتل إسرائيل للنساء والأطفال وتدمير البيوت قد أثار غضب شعوب العالم وسخطهم وكراهيتهم لهذا الكيان.

واعتبر الرئيس الإيراني، أن النظام العالمي غير فاعل وغير عادل، موضحا أن شعوب العالم نزلت إلى الشوارع واتخذت موقفا.

وأضاف: "شعوب العالم تصرخ اليوم وتدعو لنظام عالمي عادل قادر على الذود عن المظلوم. يجب اليوم تقديم التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة وأسر الشهداء الفلسطيين بهذا الانتصار".