زكي عبد الفتاح منتقدًا اتحاد الكرة : مجلس شعاره المجاملات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس الأسبق بالمنتخب الوطني مع الأمريكي بوب برادلي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤكدًا أن التشكيل الحالي للجبلاية يهتم بالمجماملات على حساب كرة القدم المصرية.

وتولى عبد الفتاح تدريب حراسة مرمى المنتخب الوطني صحبة برادلي في تجربة كاد ان يكتب لها النجاح لولا السقوط المدوي للمنتخب أمام منتخب غانا بسداسية مقابل هدف في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية :" المجاملات في المنتخب هو شعار مجلس الجبلاية في الفترة الحالية".

ويرى عبد الفتاح أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لم يكن الأختيار الأفضل لقيادة الفراعنة في الفنرة الحالية قائلًا :" فيتوريا مدرب مصنف كمدير فني للأندية وليس كمدير فني منتخبات".

وحول فرص الفراعنة في التتويج بكأس الأمم المقبلة قال عبد الفتاح :" بالطبع المنتخب قادر على تحقيق اللقب".

وأضاف :" لدينا محمد صلاح وتريزيجيه وهم لاعبين كبار ولكن المنافسة لن تكون سهلة في ظل قوة منتخبات إفريقيا".