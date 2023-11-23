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الرئيس السيسي يشهد الفعالية المصرية لدعم فلسطين

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 5:31 م

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، الفعالية المصرية لدعم فلسطين، والتي بدأت بعرض أغنية الفنانة أنغام «حلفونا».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد الفعالية المصرية لدعم فلسطين «تحيا مصر وفلسطين»، والتي تعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد المؤتمر حضورا واسعا من الشخصيات العامة والسياسية، حيث يأتي المؤتمر تزامنا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحرص الحضور على المشاركة لدعم للأهالي والضحايا في قطاع غزة، في ظل الاعتداءات المتكررة التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على الأطفال والمدنيين الأبرياء.

ويأتي المؤتمر في ظل دور محوري تلعبه الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، والذي ظهر في مشاركة مصر التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث استمرت الجهود المصرية خلال الأيام الماضية؛ للتوصل للهدنة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها.

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