لندن: تم مؤخرا إصدار وثائق إثبات هوية رسمية للمحاربين القدامى في مجموعة فاجنر

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه في 14 نوفمبر الجاري، تم إصدار وثائق إثبات هوية رسمية للمحاربين القدامى، لمجموعة مختارة من قدامى المحاربين في مجموعة فاجنر الروسية الخاصة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف رسميا بعناصر فاجنر كمحاربين قدامى.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن وزارة الدفاع الروسية أسست نظاما جديدا يسمح للمحاربين القدامى في فاجنر بالحصول على وثائق هوية خاصة بالمحاربين القدامى، ومكافآت متناسبة أيضا.

وأشار التقييم إلى أنه كان قد تم مؤخرا دمج مجموعة فاجنر ضمن هيكل قيادة قوات الحرس الوطني الروسي (المعروفة بـ /روسجفارديا/).

ويشير هذا على الأرجح إلى قيام الإدارة الروسية بإعادة تأهيل بعض عناصر فاجنر، بحسب ما ورد في التقييم.

ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من حالة عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الإدارة مع عناصر فاجنر، في أعقاب تمرد المجموعة، وما أطلقت عليه اسم "المسيرة من أجل العدالة"، والتي باءت بالفشل في يونيو الماضي.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.