وائل القباني عن استبعاد ثلاثي منتخب مصر: المنتخب فوق أي حد

علّق وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن أزمة استبعاد الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور، من معسكر منتخب مصر عقب مواجهة جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+: "الشحات وطارق وإمام عاشور تم استبعادهم بسبب الاعتراض على عدم المشاركة وليس لعدم القدرة على التمرين".

وأضاف : "عبر عن غضبك ولكن اتمرن بشكل طبيعي، ولا تتحجج بإصابة، المنتخب لم يقف على أي لاعب، يوجد في مراكز الثلاثي الكثير".

وزاد : "ليس من حق اي لاعب أن يعترض بأسلوب غير لائق، ومن حق المدرب أن يتخذ قرارات تربوية، ممنوع أي لاعب يتعالى على منتخب مصر، مصر والمنتخب أكبر من أي أحد".

واختتم تصريحاته: "أنا مع عودة الشحات وطارق وإمام لصفوف منتخب مصر، في حالة الحاجة لهم، ولكن بعد الاعتذار للجهاز الفني أولاً".