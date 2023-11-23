أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء وسقوط جرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة جنوبي غزة.



وأشارت القناة الإخبارية، إلى تنفيذ الاحتلال قصف على أحياء الرمال والزيتون والشجاعية في غزة، فيما تحلق طائراته بكثافة في سماء القطاع.



وفي وقت سابق، أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.



وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من (14,854) شهيداً، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، وهذا يعني أن قرابة 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.



وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (65) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.



وبلغت الإصابات (36,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.