الاحتلال يعتقل 76 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيا من الضفة الغربية في دولة فلسطين.

فمن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم 3 معتقلين محررين هم: أنيس أحمد صوافطة، ومحمد عمار دراغمة، ومعاذ دراغمة، وزوجة المعتقل المحرر يزن غالب صوافطة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، عددا من المواطنين، عُرف منهم: الشقيقان مهدي ويحيى خويرة، وابن عمهما لؤي خويرة من منطقة الضاحية، وسمير الزبيدي ونجله حسن من مخيم بلاطة، وصبيح الحوح والد الشهيد وديع من المدينة، إضافة إلى 3 شبان لم تُعرف هوياتهم بعد من داخل مخبز يعيش.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صهيب قبها، والمعتقل المحرر أحمد عز الدين عمارنة من يعبد، وهيثم فواز صبيحات من بلدة رمانة، والمعتقل المحرر رواد وسام فواز صبيحات، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين، وعز الدين زياد صدقة من قرية عنزة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب المدينة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، إبراهيم جمال حسان "44 عاما"، وعاطف سليمان عبيات من منطقة العبيات شرق بيت لحم، وإبراهيم محمد الخمور "28 عاما" من مدينة بيت جالا غربا، وحمزة خالد عياد "19 عاما" من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد أبو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد أحمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، من مخيم العروب.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا لم تُعرف هويته في منطقة الشياح قرب بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس، بعد إطلاق النار عليه، والشاب محمد عدنان عياد من بلدة أبو ديس بعد الاعتداء عليه.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن محمد سعيد الخصيب، من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: قصي رائد سليم، وهاني مهند سليم، ومحمد زكي بدران، ويحيى قاهر أبو هنية، ومصطفى قاهر أبو هنية، ويزن شبيطة عبد الحميد، وزكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة، ومحمد أسامة رضوان، وغالب عارف سليم، ومنذر حسين أبو خالد، وأنس عبد العزيز سلامة، ومحمد رافع قاطش، وصفوان منصور سليم أبو نضال، وسامر طبيب.

واعتقلت أيضا: أيمن عبد الكريم سليم، ومحمود غالب صبري بدوان، وأيهم بلال غناوي، وسعيد فاروق أبو هنية، ومؤمن فاروق أبو هنية، ومؤمن بكر أبو هنية، وعمار عمران حسين، وعبد الله حسام حوراي، وعاصم عوض منصور، وعصام رشيد رضوان، وعبد الطيف رياشي أبو معاوية، ومهنا أبو هنية، وأنس زهران هدشة، ومحمود حسن سلامة شريخان، وبراء محمد عصايرة، ومحمود آدم بدوان، ومجدي زعيم حسين، ونعيم حسين، وأشرف نزار سليم، وإسماعيل وليد رضوان، وإبراهيم شادي شبيطة، وعبد الرحمن محمد نصار، من بلدة عزون شرق قلقيلية.