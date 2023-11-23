ثقافة بني سويف تنظم محاضرة عن التوعية للحفاظ على البيئة وترشيد المياه

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة قافلة ثقافية وفنية، بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه في بني سويف، ومديرية التربية والتعليم، بمدرسة اللواء طبيب محمد عوض بقرية الكوم الأحمر.

يأتي ذلك برئاسة عمرو البسيوني، ضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.

وافتتحت الفقرات بآيات من القرآن الكريم، تلاها محاضرة حول كيفية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه، ألقتها ابتسام محمد من إدارة التوعية بشركة المياه، وتحدثت عن أن حماية البيئة ضرورة ملحة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، وسبيل لا بد منه لضمان الحياة الإنسانية واستدامة مقومات بقائها ونموها وتطورها، وهو ما أكسبها قيمة حضارية واقتصادية جعلتها تتصدر أولويات العصر الذي نعيش فيه.

وتابعت، "وتمر البيئة بمراحل صعبة فقدت خلالها الكثير من أسباب توازنها وعطائها، وكنتيجة إلى ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي أفاق الإنسان على وقع العديد من الآثار السلبية الناتجة عن العبث بمكونات البيئة، وفي مقدمة هذه الآثار تأتي التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، والتصحر، وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية.

وأضافت، "كما امتد التلوث ليشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولمحدودية هذه الموارد لا بد من الاهتمام بحماية البيئة والمحافظة عليها من التدهور، وتقع مسؤولية المحافظة على البيئة على عاتق الجميع من أفراد، وجماعات ومؤسسات، وقد لا يبدو الأمر سهل التطبيق أحياناً، لذا يجب سن بعض القوانين المساعدة للحفاظ على البيئة، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تعاون بين جميع فئات المجتمع".

كذلك عقد أمسية شعرية للشاعر جمال عبدالعلي، ألقى خلالها قصيدة 3 حروف، مع ورشة حكي بالعرائس عن ترشيد المياه، تلا ذلك مسابقة في المعلومات العامة، بجانب ورشة فنية عن إعادة تدوير الخامات، وورشة رسم عن الحفاظ على المياه والبيئة، تحت إشراف عمرو احمد.

اختتمت فقرات القافلة بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية للطفل، بقيادة المدرب الفنان وائل عيد، بحضور الدكتور أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، ولفيف من الحضور من الشركة القابضة للمياه، والتربية والتعليم.