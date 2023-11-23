 فحص 8 آلاف من المقبلين على الزواج خلال شهر أكتوبر الماضي بالمنيا - بوابة الشروق
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فحص 8 آلاف من المقبلين على الزواج خلال شهر أكتوبر الماضي بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 4:09 م

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة أجرت الفحص الطبي لـ8 آلاف و336 من المقبلين على الزواج وإصدار 8 آلاف و336 شهادة صحية للمقبلين على الزواج وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات.

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