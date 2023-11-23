مسئول ليتواني بارز: أوكرانيا تتعرض للضغط لخوض محادثات سلام مع روسيا

أكد وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تتعرض لمخاطر بدفعها إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا بشكل غير طوعي بسبب إخفاق الحلفاء في إمدادها بالأسلحة والذخيرة التي تحتاجها لكسب الحرب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذر لاندسبيرجيس، وهو واحد من أكثر المؤيدين لأوكرانيا، من أن تسود حالة من الإحباط بين حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع توقف عمليات التسليم وتلاشي الدعم.

وأضاف المسئول الليتواني، إن افتقار كييف إلى أنظمة الصواريخ والذخيرة، وكذلك عملية صنع القرار التي تستغرق شهورا في الاتحاد الأوروبي، يعد مخاطرة تتمثل في وضع أوكرانيا في موقف ليس لديها فيه خيار سوى المقاضاة من أجل السلام.

ونقلت بلومبرج، عن لاندسبيرجيس قوله في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية العامة "إل آر تي": "لن يكون هذا هو خيار أوكرانيا.. أوكرانيا التي نعرفها وأوكرانيا التي سنساعدها طالما نحن على قيد الحياة لن تختار أبدا التفاوض مع الإرهابيين، ولكن الواقع قد يفرض ذلك ببساطة".

وأوضح لاندسبيرجيس: "الأمر يبدو هزليا عندما نرى كوريا الشمالية تساعد روسيا أكثر مما يفعله الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا"، وذلك في إشارة إلى عمليات التسليم من بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت مرارا إنها لا تعتزم التفاوض مع روسيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح يوم الخميس الماضي إن بلاده ليست ضد التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، لكن كييف هي التي "أخلت بجميع الترتيبات" وليست مستعدة للتفاوض.