قال ممثل منظمة اليونيسف في مصر دكتور جيريمي هوبكنز، إن هناك العديد من مئات الآلاف من الأطفال الآن خارج المدارس، بقطاع غزة، في ظل توقف المدارس عن العمل واستخدامها كملاجئ للنازحين.



وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن عدد النازحين بلغ 1.7 مليون نازح حتى الآن في القطاع، نصفهم من الأطفال.



وشدد على أنه في ظل ما يحدث بقطاع غزة توقفت المنظومة التعليمية ولا يجب إغفال ملف التعليم، منوها: «التعليم يوفر مظلة حماية للأطفال وهو أيضا حق طبيعي للطفل في أن يتعلم ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تقديم هذه الرفاهية، وبديلا عن ذلك نقدم مساحات للترفيه للأطفال من أجل اللعب، ولكن هناك حاجة لضمان عودتهم للتعليم بقدر الإمكان».



وأكد أن الأطفال في غزة يمرون بمرحلة مروعة من الصدمات، ولا يجدون الأمان في القطاع، فليس هناك طفل آمن في غزة، مشيرا إلى سعيهم كمنظمة لتوفير أماكن آمنة من الناحية النفسية، حتى في ظل تداعيات هذه الأزمة، وهو ما تفعله من خلال فريقها الموجود على الأرض.



وأشار إلى عمل اليونيسف، على المستويات كافة، وتنادي بوقف الاعتداءات وفتح الحدود، وحماية الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، هذا بالإضافة إلى جلب الإمدادات الضرورية؛ لإنقاذ الحياة من خلال المبادرات على مستويات متعددة، منوها بأن اليونيسف أحد الفاعلين ضمن منظومة الأمم المتحدة وتركز على حقوق الأطفال.





