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ألمانيا: حملة مداهمات ضد حركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة في 8 ولايات

ميونخ (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 11:34 ص

قامت قوات أمنية بألمانيا، اليوم الخميس، بحملة تفتيش لعدة عقارات في ثماني ولايات على خلفية تحقيقات ضد حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب المعلومات، شارك نحو 280 فرد شرطة في المداهمات، ويتم الاشتباه في قيام أشخاص بتشكيل منظمة إجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

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