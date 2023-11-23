رئيس جامعة السادات تفتتح الملعب المتعدد لمدينة الفردوس للطالبات

افتتحت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة السادات، صباح اليوم الخميس، الملعب المتعدد، ومكاتب التنسيق، بالإدارة العامة بالمدن الجامعية طالبات، بعد الانتهاء من عملية التطوير والتجديد، وكان في استقبالها أيمن شهاب، مدير عام المدن الجامعية، وهاني الدسوقي مدير إدارة مدن الطالبات، وأحمد حديد، مدير إدارة مدن الطلبة، ومحمد سيف، مدير إدارة التغذية، ومحمود الصاوي، رئيس قسم التحول الرقمي، ومحمود سليمان، رئيس قسم التسكين، وسامح صديق، مدير المدينة.

وأكدت "شادن"، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية والاستمرار في أعمال التطوير، ورفع كفاءة ملاعب الجامعة وتحديثها، والنهوض بالبنية التحتية والإنشائية والأكثر احتياجا، ورفع قدرات مستلزمات تشغيلها، من مسطحات وملاعب ومعدات وأجهزة وأدوات، لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة بكافة أشكالها الفردية والجماعية.

وأشارت إلى أن التطوير جاء انطلاقاً من توجه الدولة لبناء الإنسان، واهتمام الجامعة بالرياضة، معبرة عن سعادتها، بالجهد المبذول من قبل القائمين بالمدن الجامعية.

من جانبه أوضح أيمن شهاب، مدير عام المدن الجامعية، أن الملعب مساحته 20 مترًا في 40 مترًا، كما أن الملعب مزود بكشافات للإضاءة، مضيفًا أن عمليات الإحلال والتطوير تمت بأحدث المواصفات والتجهيزات، اللازمة لصالح الطلاب داخل المدن الجامعية، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه مصري، فضلًا عن دوره في خدمة العملية التعليمية، كما يوجد داخل المدينة الجامعية بجوار الملعب

(صالة نشاط - غرف مذاكرة - ومسجد ومكاتب خارجية).

جدير بالذكر أن الأماكن التي تم الاستفادة منها كانت غير مستغلة، وذلك لتطوير الخدمة المقدمة في التنسيق الإلكتروني، وسهولة وسرعة إنهاء الإجراءات للطلاب، والاستفادة من الملعب المتعدد لزيادة النشاط، واستغلال طاقات الطالبات.