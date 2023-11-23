الجيش الإسرائيلي: الكشف عن أجزاء أخرى من شبكة أنفاق حماس تحت مستشفى الشفاء

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قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف أجزاء أخرى من نظام أنفاق يشتبه في أنه تابع لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو وصورا في وقت متأخر من يوم الأربعاء تظهر المزيد من مداخل الأنفاق وكذلك الغرف والمخابئ تحت الأرض.

ويشتبه الجيش الإسرائيلي في وجود مركز قيادة تابع لحماس تحت أكبر مستشفى في قطاع غزة، يمتد إلى المباني المجاورة.

وقبل بضعة أيام، خلال عمليته المثيرة للجدل في المستشفى، اكتشف الجيش الإسرائيلي عمودا يقول إنه يؤدي إلى قسم نفق يؤدي إلى باب "مقاوم للانفجار" بعد 55 مترا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن نتائج التحقيق في الأنفاق هي دليل على "نهج حماس المتعمد للعمل تحت المستشفيات". وأوضح أن المستشفى استخدم عمدا كمستودع أسلحة ومركز قيادة لحماس.

وتنفي حماس ذلك. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.