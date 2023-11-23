الإصابة تحرم منتخب نيجيريا ونادي نوتينجهام من تايوو أونيي لعدة أشهر

أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي اليوم الخميس أن مهاجمه النيجيري تايوو اونيي سيغيب لعدة أشهر بسبب الإصابة في الفخذ التي اجبرته على الانسحاب من صفوف منتخب نيجيريا.

وسجل اونيي أربعة أهداف خلال 11 مباراة هذا الموسم ويعتبر المهاجم الأول لنوتينجهام، تحت قيادة المدرب ستيف كوبر.

وشارك اونيي في المباراة التي تعادلت فيها نيجيريا مع ليسوتو بهدف لمثله الأسبوع الماضي في تصفيات مونديال 2026 لكنه اضطر للانسحاب من معسكر منتخب بلاده وخضع لعملية جراحية.

وقال كوبر اليوم الخميس "سيغيب لعدة أشهر... سنسانده وسنحاول إعادته في أسرع وقت وفي أفضل حالة، لكنه وضع مؤسف حقا وصدمة بالنسبة له، لقد أصبح لاعبا مهما بالنسبة لنا من خلال الأهداف التي يحرزها والأهداف التي سيحرزها لنا".