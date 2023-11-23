تعافي إجمالي الناتج المحلي النرويجي في الربع الثالث من 2023

حقق الاقتصاد النرويجي مكاسب طفيفة في الربع الثالث، مدفوعا بطقس رطب على نحو غير معتاد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي التي تستبعد عمليات الصناعة في غير البر الرئيسي، نما بنسبة 1ر0% مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، عندما ظل النمو ثابتا.

وأضاف المكتب أن التعافي جاء نتيجة لكمية الأمطار غير المعتادة التي هطلت خلال الربع الثالث، مما دفع انتاج الطاقة الكهرومائية. وباستبعاد تلك التطورات، كان الاقتصاد في البر الرئيسي سينكم بنسبة 1ر0%.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، تظهر البيانات أن الدولة الغنية بالوقود الأحفوري تواكب بشكل كبير أغلب نظرائها الإقليميين بعد دورة التشديد النقدي.

ولايزال من المرجح أن تعزز التوقعات بزيادة أخرى في معدلات الفائدة الرئيسية من جانب البنك المركزي النرويجي الشهر المقبل.

وكان الاقتصاد السويدي، وهو الأكبر في منطقة دول الشمال، الأكثر ركودا الربع الماضي، بينما تراجع انتاج الدنمارك بواقع 3ر0% على أساس ربع سنوي، وانكمش إجمالي الناتج المحلي الفنلندي بواقع 9ر0%.