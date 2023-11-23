كوريا الجنوبية وبريطانيا توقعان اتفاقية لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك " اتفاق داونينج ستريت" أمس الأربعاء لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الدولتين لأعلى مستوى، حيث تعهدا بمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي سويا وتعزيز سلاسل الامداد وضمان مستقبل مستدام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم توقيع الاتفاق بعد قمة جمعت المسؤولين في مقر رئيس الوزراء البريطاني "10 داونينج ستريت".

ويدعو الاتفاق لتعزيز العلاقات الثنائية لمستوى " الشراكة الاستراتيجية العالمية" من مستوى " الشراكة الواسعة والابداعية" التي تم إقرارها خلال عام 2013، في الوقت الذي تحتفل فيه الدولتان بالذكرى الـ140 لاقامة علاقات دبلوماسية بينهما خلال زيارة يون التي تستمر أربعة أيام إلى لندن.

كما ينص الاتفاق على القيام بدوريات مشتركة لتطبيق العقوبات الدولية ضد البرنامج النووي والصاروخي الكوري الشمالي، وإنشاء شراكة استراتيجية سيبرانية لمواجهة التهديدات السيبرانية وردعها بصورة أفضل.