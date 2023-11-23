وزير الخارجية القطري ونظيره الأمريكي يبحثان خطوات بدء تنفيذ الهدنة في غزة

تلقى محمد بن عبدالرحمن، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، اليوم الخميس اتصالا هاتفيا، من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

جرى خلال الاتصال مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولة قطر، ودعم جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والسير في إجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد بن عبدالرحمن، خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء القطرية، ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة، مشددا على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن شكر بلاده لدولة قطر على دورها الحاسم في الوساطة التي قادت إلى الهدنة، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

كما شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.