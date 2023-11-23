روسيا تعتزم إجراء رحلتين مشتركتين أخريين لمحطة الفضاء مع أمريكا في 2025

تعتزم روسيا والولايات المتحدة القيام برحلتين مشتركتين أخريين لمحطة الفضاء الدولية "آي إس إس" بحلول عام 2025، على الرغم من تدهور العلاقات بين القوتين العالميتين.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع على الاتفاق بين وكالتي الفضاء.

وسبق أن تم الإعلان أن من المزمع إجراء رحلة مطلع عام 2024، حيث سيقوم بها رائد الفضاء الروسي الكسندر جريبيونكين إلى محطة الفضاء الدولية بصحبة طاقم أمريكي على متن كبسولة سبيس إكس.

وأفادت تقارير في موسكو بأن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الآن، سيسمح بإجراء رحلة طيران أخرى على الأقل، يكون فيها رائد فضاء أمريكي على متن كبسولة سيوز الروسية.

ومحطة الفضاء واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا يعملان فيها معا، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.