قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أجرى اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل.



وأوضح خلال برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، تفاصيل المكالمة التي تمت بينه مع «خالد مشعل»، حيث أكد فيها أن حماس قوية وصامدة وتحقق انتصارات عديدة، إلى جانب ثقة المقاومة في تحقيق نصر الله وهزيمة العدو كون الشعب الفلسطيني صاحب قضية.



وحول حقيقة ما تردد عن إقدام حماس على تصفية الحركة وتسليم السلاح بعد الحرب، نفى هذا الأمر تماما، مشددا على أنها معلومات مختلقة لا أصل لها ولا مصداقية.



وتساءل: «هل يعقل أن تقدم حماس لأي أحد مثل هذه الأفكار، حماس قوية وصامدة، وشعبنا البطل الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود والتضحية بلا حدود».



وأكد أن العدو الإسرائيلي على باطل ولا يستطيع المواجهة في الميدان، مشيرا إلى أن العدوان على غزة جريمة لن تنسى أبد الدهر، معقبا: «استجبنا للوساطات والاتصالات ونتابع الموقف عن كثب».



وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أعلن أن مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة.



وأوضح أن مصر تسلمت قائمتا المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا الجمعة، ذاكرا أن مصر طالبت طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله.





