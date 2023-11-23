الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 36 مواطنا من عزون شرق قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 36 مواطنا من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة.

واعتقلت كلا من: قصي رائد سليم، وهاني مهند سليم، ومحمد زكي بدران، ويحيى قاهر أبو هنية، ومصطفى قاهر أبو هنية، ويزن شبيطة عبد الحميد، وزكريا شبيطة عبد الحميد شبيطة، ومحمد أسامة رضوان، وغالب عارف سليم، ومنذر حسين أبو خالد، وأنس عبد العزيز سلامة، ومحمد رافع قاطش، وصفوان منصور سليم أبو نضال، وسامر طبيب، وأيمن عبد الكريم سليم، ومحمود غالب صبري بدوان، وأيهم بلال غناوي، وسعيد فاروق أبو هنية، ومؤمن فاروق أبو هنية، ومؤمن بكر أبو هنية، وعمار عمران حسين، وعبد الله حسام حوراي، وعاصم عوض منصور، وعصام رشيد رضوان، وعبد الطيف رياشي أبو معاوية، ومهنا أبو هنية، وأنس زهران هدشة، ومحمود حسن سلامة شريخان، وبراء محمد عصايرة، ومحمود آدم بدوان، ومجدي زعيم حسين، ونعيم حسين، وأشرف نزار سليم، وإسماعيل وليد رضوان، وإبراهيم شادي شبيطة، وعبد الرحمن محمد نصار، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.