حماس: نثق بالأشقاء بمصر وقطر في ضمان تنفيذ الهدنة على الأرض

وجه مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا، لدورها المميز وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسألة التهجير والمعبر والمساعدات الإنسانية، فضلا عن جهودها في التوصل للهدنة بالرعاية المصرية القطرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه لم يكن هناك موعد محدد لبدء الهدنة، وكان هناك العديد من البنود بحاجة إلى نقاش.



وأوضح أن مسألة بحث الوقت والزمان الذي يتم فيه تسليم الأسرى، ودخول الشاحنات وكيفية وصولها إلى الشمال، وحركة المواطنين الفلسطينيين وملف المستشفيات، إلى جانب تبادل كشوف الأسرى، كل ذلك كان بحاجة إلى استيضاح وأسس ومبادئ تتطلب حلها قبل تطبيق الهدنة.



وتابع: «تم ترتيب زمني واضح والانتهاء من الجداول الزمنية؛ للتحرك وبدء تنفيذ سريان هذه التهدئة، حتى لا يترك شيئا للظروف، حتى لن يكون هناك عقبات في التنفيذ، وتنفيذ الهدنة في غزة سيكون في السابعة صباحا غد الجمعة».



وعن الضمانات التي اتخذت لضمان نجاح هذه الهدنة أو الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، أكد أن هناك عدة عوامل تؤدي لنجاح الاتفاق، أولها قدرة مصر وقطر في الحصول على الضمانات اللازمة من إسرائيل وأمريكا، لنجاحه، بالإضافة إلى أن الاتفاق جرى بإرادة الطرفين بعد ضراوة القتال بينهما، ومن ثم وجد الاحتلال أن السبيل لإطلاق سراح المحتجزين هو الاتفاق ولا بديل عنه في هذا النطاق.



وشدد على أن هناك دورا مباشرا على الأرض لمصر وقطر والصليب الأحمر للأمم المتحدة، وبعض المؤسسات الدولية، لإنجاح الهدنة، وبالتالي كل هذه الأطراف ستشارك في تنفيذ هذه العملية المركبة وسريانها خلال الأربعة أيام المقبلة.