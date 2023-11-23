شرطة برلين تحقق مع رئيسها السابق في قضايا يمينية لم يتم التعامل معها

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية في رد على استفسار اليوم الخميس، إن إدارة شرطة برلين تحقق مع رئيسها السابق وضابط قضايا بتهمة عرقلة العدالة بعد اكتشاف نحو 300 حالة من الجرائم ذات الدوافع السياسية دون التعامل معها.

وأضافت المتحدثة، إن التحقيق يركز على الرئيس السابق لقسم الشرطة وضابط قضايا مسئول عن جرائم اليمين المتطرف.

وتحدثت عدة صحف ألمانية عن هذا التحقيق.

وأضافت المتحدثة، أن الإدارة الجديدة في قسم شرطة المدينة لاحظت القضايا التي لم يتم معالجتها أو تلك التي لم تتم معالجتها بشكل كاف، وذلك خلال تغيير الإدارة في مركز الشرطة.

وأوضحت المتحدثة، أن معظم القضايا المعلقة تعود إلى عامي 2020 و2021 وأنه منذ ذلك الحين تم مراجعتها وإرسالها إلى مكتب المدعي العام للتقييم القانوني.

وبعد ذلك ستواصل الشرطة عملها بالبحث في الأعمال المتراكمة.

وقالت المتحدثة إن أحد الأسئلة المعلقة هو من الذي ينبغي أن يتحمل المسئولية عن الملفات التي تركت بدون التعامل معها.