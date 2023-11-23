 الحكم على طالب روسي بالسجن ست سنوات بتهمة الحرق العمد لمنشآت عسكرية - بوابة الشروق
الخميس 23 نوفمبر 2023 9:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الحكم على طالب روسي بالسجن ست سنوات بتهمة الحرق العمد لمنشآت عسكرية


نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 9:11 ص | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 9:11 ص

حكم على طالب /17 عاما/ في روسيا بالسجن ست سنوات في معسكر اعتقال يوم الأربعاء بتهمة محاولة إشعال حرائق متعمدة بمنشآت عسكرية.

وقضت المحكمة في سانت بطرسبرج بأنه مذنب بتهمة "محاولة الإرهاب" لإلقاء قنابل حارقة على مباني مكتبين للدفاع في المقاطعة قبل بضعة أشهر احتجاجا على حرب روسيا في أوكرانيا.

وكان النهج القاسي للسلطة القضائية قد أثار ضجة في السابق لأن المراهق لم يتسبب في أي ضرر. ولم تؤد أي من محاولتي الهجوم إلى نشوب حريق.

كما ذكرت بوابة "ميدوزا" نقلا عن والدة الطالب أنه يعاني من مرض مزمن في الكبد.

وكثيرا ما تحكم المحاكم الروسية على معارضي الحرب بالسجن لمدد طويلة. وعلى الصعيد الدولي، يعتبر معظمهم سجناء سياسيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك