الحكم على طالب روسي بالسجن ست سنوات بتهمة الحرق العمد لمنشآت عسكرية

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حكم على طالب /17 عاما/ في روسيا بالسجن ست سنوات في معسكر اعتقال يوم الأربعاء بتهمة محاولة إشعال حرائق متعمدة بمنشآت عسكرية.

وقضت المحكمة في سانت بطرسبرج بأنه مذنب بتهمة "محاولة الإرهاب" لإلقاء قنابل حارقة على مباني مكتبين للدفاع في المقاطعة قبل بضعة أشهر احتجاجا على حرب روسيا في أوكرانيا.

وكان النهج القاسي للسلطة القضائية قد أثار ضجة في السابق لأن المراهق لم يتسبب في أي ضرر. ولم تؤد أي من محاولتي الهجوم إلى نشوب حريق.

كما ذكرت بوابة "ميدوزا" نقلا عن والدة الطالب أنه يعاني من مرض مزمن في الكبد.

وكثيرا ما تحكم المحاكم الروسية على معارضي الحرب بالسجن لمدد طويلة. وعلى الصعيد الدولي، يعتبر معظمهم سجناء سياسيين.