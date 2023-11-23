الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال اعتقل مدير إسعاف خان يونس واختطف الجرحى من السيارات

أعرب المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، عن شعوره بالأسف البالغ إزاء عدم توافر معلومات بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية الذي جرى اعتقاله بواسطة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب عدد من الأطباء المسئولين داخل المستشفى.



وأعلن خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، اعتقال جيش الاحتلال كذلك مدير مركز إسعاف مركز خان يونس بصحبة ضابط الإسعاف، وذلك خلال نقل المصابين والمرضى بالقافلة التي أخلت مستشفى الشفاء.



وأشار إلى اعتداء قوات الاحتلال منذ فجر اليوم على سيارات الإسعاف واحتجاز أفرادها واختطاف المصابين والمرضى بداخلها، معقبا: «لا نعلم الجهة التي اعتقلوا إليها.. ولا نعلم أي معلومة عنهم إلى الآن أو مصير الأطباء والكوادر».



وأوضح أن الاحتلال يستهدف إخراج جميع المستشفيات عن الخدمة ومنع تقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاج إلى الجرحى والمرضى، مستنكرا ما وصفه بـ «الحملة الشرسة» التي يشنها الاحتلال على الكوادر والمؤسسات الطبية ليس وحسب داخل قطاع غزة بل أيضا في الضفة الغربية.