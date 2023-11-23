 وزيرة الداخلية الألمانية: حققنا أوجه نجاح من خلال حملات التفتيش ضد أنصار حماس وصامدون - بوابة الشروق
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وزيرة الداخلية الألمانية: حققنا أوجه نجاح من خلال حملات التفتيش ضد أنصار حماس وصامدون

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 1:41 م

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن تفاؤلها تجاه التأثير المأمول من حملات التفتيش التي تمت ضد أنصار حركة حماسة وشبكة صامدون.

وقالت فيزر اليوم الخميس على هامش فعالية للقناة الثانية الألمانية (زد دي إف) بالعاصمة برلين: "نعم حققنا من خلال إجراءات التفتيش الأخيرة أوجه نجاح هائلة وسوف نواصل ذلك حاليا. لذا فإنني متفائلة للغاية في هذا الشأن".

وأضافت الوزيرة الألمانية أيضا: "نواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي إسلامويين. أصدرنا حظرا على الأنشطة ضد حركة حماس وحظرا ضد شبكة صامدون بألمانيا ونتخذ حاليا الإجراءات المناسبة الناتجة عن هذا الحظر. إنه إجراء صارم من جانب دولة القانون".


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