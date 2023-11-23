رئيس وكالة الطاقة الدولية يتوقع انفراجة في أسواق الغاز العالمية

صرح فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية بأنه يتوقع انفراجة في أسواق الغاز العالمية خلال العامين القادمين.

وقال بيرول لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "ستدخل كمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية خلال الأعوام القادمة، وستتراجع الأسعار في 2025 تقريبا".

وأرجع السبب في ذلك إلى كميات توريد ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قطر ستصل إلى السوق.

وأوضح أنه بناء على ذلك سيكون خطأ كبيرا إذا استمرت دول في دعم مشروعات الغاز الطبيعي، وقال: "من يواصل الاستثمار في مشروعات غاز جديدة، سيخاطر بإهدار أمواله هباء".

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس دعا لمشروعات غاز في دول أفريقية.

وقال بيرول بالنظر إلى قمة المناخ العالمية المنتظرة في دبي إنه يتعين على جميع الدول الاستعداد لوقف استخدام الطاقة الإحفورية، وأشار إلى أن جميع التقنيات اللازمة لذلك متوفرة، لافتا إلى أنه لا يزال هناك قصور فقط في الإرادة السياسية.

وتابع رئيس وكالة الطاقة الدولية: "لا يمكن أن ترغب من ناحية في تحقيق أهداف المناخ الخاصة باتفاق باريس، وتواصل في الوقت ذاته استخدام الوقود الإحفوري. لا يسير الأمر هكذا. هذا أمر غير ممكن. هذه هي الحقيقة".