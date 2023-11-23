رئيسي: الصهاينة الذين أعلنوا رغبتهم في الاستيلاء على غزة والقضاء على حماس لم يحققوا أي من أهدافهم



قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن إسرائيل خرجت من حرب غزة "محمّلة بسخط وكراهية شعوب العالم"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الايرانية.

وذكر رئيسي في كلمته في الاجتماع المشترك للهيئة الرئاسية واللجان الداخلية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، أن "الصهاينة الذين أعلنوا في البداية أنهم يريدون الاستيلاء على غزة والقضاء على حماس، لم يحققوا أي من أهدافهم في خاتمة المطاف".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الشعب الفلسطيني القوي أظهر حقيقة أنه شعب معتد بنفسه وصامد بوجه الجرائم ضد الانسانية، ليرسم بذلك مشهدا رائعا من المقاومة أمام العالم".

ورأى الرئيس الايراني أن "النظام العالمي غير فاعل وغير عادل"، موضحا أن "شعوب العالم نزلت الى الشوارع واتخذت موقفا. إن شعوب العالم تصرخ اليوم وتدعو لنظام عالمي عادل قادر على الذود عن المظلوم. يجب اليوم تقديم التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة وأسر الشهداء الفلسطيين بهذا الانتصار".

وأكد أنه "اتضح من خلال هذه الحرب أن الآلة العسكرية لا يمكن أن تصمد أمام الارادة الحديدية والايمان الراسخ"، مضيفا أنه "من واجب الجميع اليوم هو تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وكسر الحصار المفروض على غزة".

وأضاف رئيسي أن "المنظمات الدولية فقدت اليوم فاعليتها، لذلك يجب اتخاذ اجراءات لرفد المنظمات العالمية الناشئة والمنبثقة من الشعوب للقيام باجراءات في العالم دعما لفلسطين."