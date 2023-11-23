متحدث الرئاسة الفلسطينية ينسحب من مقابلة مع قناة العربية ويطلب عدم ترديد الدعاية المغرضة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة من مقابلة على الهواء الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقابلة أبو ردينة المتداولة ولحظة انسحابه كانت مع قناة «العربية»، حيث تجادل مع محاوره الذي سأله عن تصريحات سابقة له أدلى بها لقناة «الحرة».

وسأل المذيع «أبو ردينة» عن تصريحاته التي قال فيها إن «حماس خرجت عن الشرعية عبر انقلاب وأن ما يجري بين حماس وإسرائيل لا علاقة للسلطة به».

ورد أبو ردينة، بقوله: «كل من يطرح هذه الأسئلة الآن لا يخدم الشعب الفلسطيني، وأقول لك ليست هذه معركة فتح وحماس وليست معارك الفصائل الفلسطينية هذه معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ومع الجيش الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة الذين يريدون بث الأقاويل والإشاعات والتحريض على القيادة الفلسطينية».

وأكد أن «منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني»، لافتًا إلى أن «الشعب الفلسطيني له قيادة مسئولة عن كل الأراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة وفي القدس الشرقية».

وتوجه بحديثه للمذيع: «وأرجوك للمرة الأخيرة ألا تكرر ما تقوله الدعايات المغرضة التي تريد المس بالوحدة الوطنية الفلسطينية».

ليقاطعه المحاور، قائلا: «تتهمني أنني أكرر دعاية مغرضة، وأنا أكرر لك بأنها مقابلة لك شخصيا أستاذ نبيل أبو ردينة، حضرتك الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ومن حقي أن أستند إلى مقابلات سابقة أجريت معك، هذا كلامكم أنتم شخصيا وليست ترديدي أنا مع الاتهامات التي تتفضل بها ضدي وضد القناة، هذا ليس ترديد لما يقوله البعض الآخر الذي لا نتبناه أو نقبل به كاتهام».

ورد متحدث الرئاسة: «أنت تتكلم باسم الحرة التي هي إذاعة الجيش الإسرائيلي والطابور الخامس التي يريدون بث الفرقة بين الشعب الفلسطيني، مطلب الرئيس ومنظمة التحرير وقف العدوان ثم لكل حادث حديث.. أرجو إنهاء تلك المقابلة».

نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ينسحب من لقاء مع #قناة_العربية بسبب إصرار المذيع على التركيز على سؤال حول إجابته لقناة الحرة بأن لا علاقة ل #السلطة_الفلسطينية بما يجري بين #حماس و #إسرائيل. #غزة_تنتصر #فلسطين_الآن #فلسطين_حرة @AlArabiya #فلسطين_قضيتنا… pic.twitter.com/X4CuGtea1o — د. خالد الخاطر (@DKhalidAlkhater) November 23, 2023

وفي مقابلته مع «الحرة»، أكد «أبو ردينة» الاستعداد لتولي المسئوليات في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وفقًا لاتفاق أوسلو ووفق الشرعية الدولية.

وقاطعه المذيع بالسؤال: «بمعزل عن حماس؟»، ليرد المتحدث: «ما يجري بين حماس وإسرائيل أمر لا علاقة لنا به، نحن مسئولين عن الشعب الفلسطيني في غزة، والانقلاب الذي حصل أخرج حماس عن الشرعية الفلسطينية».

واستطرد: «لا نريد الدخول في متاهات ومعارك ثانوية ليس وقتها، مطلوب وقف العدوان أولا وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما فعلنا 3 مرات، ثم يحكم غزة والضفة الغربية والقدس من ينجح في تلك الانتخابات».